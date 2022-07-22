Сады, парки и скверы Петербурга закроют из-за непогоды

Петербург готовится к грозе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Коммунальные службы Петербурга приготовились ликвидировать последствия грозы с ливнями и сильным ветром. По прогнозам синоптиков, непогода обрушится на город днем в субботу. Об этом уже предупреждают в МЧС.

- 23 июля в Петербурге ожидаются ливни, грозы. При грозе порывы ветра до 20 метров в секунду, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

А власти города тем временем заранее закрывают вход в сады, парки и скверы, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с падением деревьев.

- Будут недоступны Никольский, Таврический, Юсуповский, Овсянниковский и Лопухинский сады, сад Сан-Галли, сквер Галины Старовойтовой и Екатерининский сквер, - сообщает пресс-служба Смольного.

Аварийные бригады «Водоканала» готовятся прочищать сливы и откачивать воду, а «Ленэнерго» - восстанавливать порванные провода. Наготове и коммунальщики.