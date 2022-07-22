Зеленые водоросли зацвели на Финском заливе из-за теплой погоды

Финский залив позеленел. Фото: Людмила Есина/ВК

На Финском заливе зацвели, нет, не орхидеи, а водоросли. По традиции, известной каждому петербуржцу, вода на пляжах Курортного района стала зеленой и больше похожей на кисель из болотной жижи. Ко всему этому обычно прибавляется «приятный» аромат гнили.

- Зеленое море, Ласковый пляж, - иронично написала на своей странице в соцсетях петербурженка Людмила, гулявшая по побережью в Солнечном.

На ее пост отреагировали в Северо-Западном Управлении Росприроднадзора. Его специалисты объяснили, что подобное явление происходит регулярно и вызвано оно теплой погодой. Причем в прошлом году все то же самое произошло на месяц раньше.

- Теплая погода спровоцировала резкий рост цветения и отмирания синезеленых водорослей в водных объектах. Вязкая субстанция болотно-зеленого цвета представляет скопление колониальной водоросли Microcystis aeruginosa Kützing, пояснили специалисты управления.

А особый аромат цветущего залива объясняется разложением тех самых водорослей в теплой воде.