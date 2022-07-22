Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 июля 2022 18:03

МЧС предупреждает о грозах и сильном ветре в Петербурге в субботу

Аварийные службы города уже приготовились к непогоде
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Ливни с грозами и ветер обещают в Петербурге в субботу.

Ливни с грозами и ветер обещают в Петербурге в субботу.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургское управление МЧС предупреждает гостей и жителей города о приходе непогоды. Днем в субботу в Северной столице ожидаются грозы с дождями, а также усиление ветра до скорости 20 метров в секунду. К удару стихии уже готовы и все аварийные службы города.

- Проверена готовность спецтехники, наличие аварийного резерва оборудования и комплектующих материалов, - сообщает пресс-служба Смольного.

Ремонтники «Ленсвета» готовы восстанавливать порванные провода, а бригады «Водоканала» будут дежурить у мест подтоплений на улицах. Убирать поваленные деревья коммунальщикам помогут спасатели МЧС.

Сообщать о таких инцидентах можно в дежурную службу Комитета по благоустройству - 314-60-13.