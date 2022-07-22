МЧС предупреждает о грозах и сильном ветре в Петербурге в субботу

Ливни с грозами и ветер обещают в Петербурге в субботу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургское управление МЧС предупреждает гостей и жителей города о приходе непогоды. Днем в субботу в Северной столице ожидаются грозы с дождями, а также усиление ветра до скорости 20 метров в секунду. К удару стихии уже готовы и все аварийные службы города.

- Проверена готовность спецтехники, наличие аварийного резерва оборудования и комплектующих материалов, - сообщает пресс-служба Смольного.

Ремонтники «Ленсвета» готовы восстанавливать порванные провода, а бригады «Водоканала» будут дежурить у мест подтоплений на улицах. Убирать поваленные деревья коммунальщикам помогут спасатели МЧС.

Сообщать о таких инцидентах можно в дежурную службу Комитета по благоустройству - 314-60-13.