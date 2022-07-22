«Зенит» выпустил всего трех игроков с русским паспортом на игру с «Крыльями Советов»

После первого тайма "Зенит" обыгрывает "Крылья" со счетом 3:0. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По-настоящему интернациональным оказался состав петербургского «Зенита» в домашней игре с самарскими «Крыльями Советов». На поле стадиона в форме сине-бело-голубых вышли лишь три игрока с российским паспортом.

Ими оказались вратарь Даниил Одоевский, полузащитник Далер Кузяев и нападающий Андрей Мостовой. Кроме них честь города на Неве защищали Дуглас Сантос, Ловрен, Барриос, Вендел, Клаудинью, а также новички: Родригао и Кассьера.

«Зенит» начал мощно и уже в самом начале матча повел благодаря голу Мостового с Пенальти. Вскоре арбитр назначил второй 11-метровый, который точно пробил Кузяев. А во второй половине первого тайма дубль, уже с игры, оформил тот же Мостовой.

Сейчас идет вторая часть матча, счет по-прежнему 3:0 в пользу петербуржцев.