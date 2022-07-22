Новый «Метеор» на подводных крыльях построили в Петербурге

В Петербурге создали новую модель легендарного "Метеора". Фото: Александр Бельский /Телеграм

Новый пассажирский теплоход на подводных крыльях построили в Петербурге. Созданием «Метеора 120Р» занималось предприятие «Радар ММС», производящее широкий спектр продукции. На катере прокатился глава городского парламента Александр Бельский.

- Скоростное пассажирское судно соединяет в себе лучшие традиции конструкторской школы и инновационные инженерно-технические решения, - написал Бельский в своем телеграм-канале под видео поездки на новом «Метеоре».

По словам спикера, созданный в Петербурге «Метеор» - достойный наследник легендарной серии теплоходов на подводных крыльях, которые и десятки лет спустя с комфортом и скоростью возят пассажиров в Петергоф и Кронштадт.