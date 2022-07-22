Очереди из машин скорой помощи у Боткинской больницы объяснили большим числом вызовов

В Петербурге снова заметили очереди из скорых. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В петербургском Комитете по здравоохранению объяснили очереди из машин скорой помощи у Ботктинской больницы, о которых днем сообщали горожане. По данным чиновников, скопление наблюдалось у нового корпуса, который сейчас является основным местом для приема ковид-пациентов.

- Петербурге на сегодняшний день развернуто 1109 коронавирусных коек, из них более половины - 638 - функционируют в больнице им. С. П. Боткина, - сообщает пресс-служба Комздрава.

При этом, именно на пятницу приходится большое количество вызовов, так как пациенты боятся остаться без медпомощи в выходные. Хотя ранее чиновники объясняли низкие показатели заболеваемости пятницы как раз тем, что пациенты не хотят лежать в больнице в субботу и воскресенье, вызывая медиков в понедельник.

Но именно ажиотаж и создал очереди из скорых.

- Скопления машин скорой возможны, но период ожидания пациентов в них минимален и составляет 15-20 минут, - уверяют в Комздраве.

При этом двукратный рост заболеваемости пока не сказался на заполняемости стационаров, на сегодняшний момент в городе свободны 25% инфекционных коек.