«Зенит» разгромил «Крылья Советов» в домашнем матче второго тура РПЛ

Петербург празднует победу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский «Зенит» крупно обыграл самарские «Крылья Советов» и вышел в лидеры Российской Премьер-лиги. Матч второго тура РПЛ только что закончился на «Газпром Арене». Итоговый счет – 3:0.

- Все! 3:0. С победой, друзья, - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Отметим, что все мячи были забиты еще в первом тайме, причем начал «Зенит» очень быстро. Уже на пятой минуте Андрей Мостовой открыл счет с пенальти. При этом он не смог переиграть вратаря гостей с первого удара, но сам успел на добивание – 1:0.

Еще через семь минут в штрафной самарцев снесли Малкома. К точке подошел Далер Кузяев и удвоил счет в пользу хозяев поля.

Дальше игра шла под диктовку «Зенита», и на 30-й минуте встречи все тот де Мостовой, но уже с игры, оформил дубль, доведя разрыв до крупного – 3:0.

Второй тайм забитых мячей не принес и игра завершилась разгромом гостей, до этого шедших первыми в турнирной таблице.

Отметим, что на игру сине-бело-голубые вышли всего с тремя россиянами в стартовом составе.