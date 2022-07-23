Губернатор поручил коммунальным службам приготовиться к ухудшению погоды

Синоптики пообещали дождь с грозой и сильным ветром Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу синоптики пообещали Петербургу переход от знойной погоды к дождям с грозой и сильным ветром. Губернатор Александр Беглов поручил коммунальным службам города перейти в режим повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба градоначальника.

Комблаг будет следить за застоями воды на тротуарах, пешеходных переходах, набережных. Дежурные бригады "Водоканала" будут объезжать город и осматривать сети возле станций метро, остановок транспорта, крупных перекрестков. Готовы к работе и бригады "Ленсвета" на случай, если погода навредит сетям уличного освещения.

Поход в некоторые сады и парки в непогоду лучше отложить.

- В частности, будут недоступны Никольский, Таврический, Юсуповский, Овсянниковский и Лопухинский сады, сад Сан-Галли, сквер Галины Старовойтовой и Екатерининский сквер, - предупредили в пресс-службе.

Петербуржцам напомнили, что о поврежденных проводах можно сообщать "Ленсвету" по телефону 312-95-94, об упавших деревьях - комблагу, 314-60-13, о скоплении воды на дрогах и тротуарах - "Водоканалу", 305-09-09.