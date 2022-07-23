В Петербурге раскрыли убийство двух мужчин 20-летней давности

Предполагаемый убийца сейчас отбывает крупный срок за несколько преступлений. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургские сотрудники уголовного розыска раскрыли убийство 20-летней давности. Как напомнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобаласти, в июле 2022 года в квартире на Большеохтинском проспекте обнаружили трупы двух мужчин. Тела были изрешечены огнестрельными ранениями.

Спустя долгие годы расследования выяснилось, к убийству причастен 62-летний уроженец Псковской области. Сейчас он на родине и отбывает десятилетнее наказание за несколько особо тяжких преступлений. По всей вероятности, скоро срок мужчины за решеткой вырастет, ему уже предъявили обвинение.

- Мужчина изобличен в том, что он, совместно с гражданином Украины 1959 г.р., находящимся в федеральном розыске с 2017 года, на почве неприязненных отношений совершили убийство данных граждан из револьвера иностранного производства.

После убийства, уточнила полиция, злоумышленники выбросили револьвер и скрылись. Украинец и вовсе исчез с радаров правоохранителей и до сих пор находится в розыске.