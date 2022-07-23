В Выборге стартовал второй мотофестиваль Baltic Rally

Фестиваль проходит под патронажем губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Выборге стартовал международный мотофестиваль Baltic Rally. Событие уже второй раз проходит под патронажем и при личном участии губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Чиновник приехал на первый день фестиваля, чтобы поприветствовать участников со всей страны, передала пресс-служба губернатора.

- Рад приветствовать всех участников фестиваля, "мотобратанов". У вас всегда очень горячая и одновременно дружеская атмосфера. Фестиваль ждёт большое будущее, - сказал Дрозденко на открытии мотособытия сезона.

В программе фестиваля заявлено более 40 различных активностей, выставки авторских мотоциклов, конкурсы для детей и взрослых, силовые и модные шоу, спортивные турниры. 23 июля вдоль Сайменского канала пройдет мотопарад. Кроме того, событие будет сопровождаться живой музыкой: в субботу выступит Сергей Галанин и группа «СерьГа», а в воскресенье - группа "Воскресенье".

Завершится фестиваль фейерверком. Кстати, вход на все мероприятия свободный.