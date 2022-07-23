Губернатор Дрозденко возглавил колонну мотоциклистов на фестивале в Выборге

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко возглавил колонну мотоциклистов на фестивале Baltic Rally. Чиновник первым стартовал на маршруте, проложенном вдоль Сайменского канала, рассказали в пресс-службе областной администрации.

Всего в колонне насчитали порядка тысячи мотоциклистов, которые съехались в Выборг со всей России и даже из Прибалтики. Участие в фестивале примут больше сотни мотоклубов и 20 тысяч зрителей. Главной площадкой шумного события послужит Рыночная площадь в Выборге, где расположилась и сцена, и детские зоны, и фудкорт.

- Мы позиционируем Выборг как туристический город, а это означает, что мы вкладываемся не только в реставрацию и инфраструктуру, но и в масштабные туристические проекты, такие как мотофестиваль, - подчеркнул Александр Дрозденко.

Губернатор добавил, что горожане поддерживают фестиваль и подходят благодарить чиновника за интересное мероприятие. Оно продлится до 24 июля включительно.