На Петербург надвигается грозовая туча

МЧС предупредили петербуржцев об обильных ливнях и сильном ветре. Фото: Лилия КОЗЛОВА

Жаркая погода в Петербурге постепенно меняет свое настроение. Солнечный зной уступает место тучам - одна из таких грозовых туч уже движется на город со стороны Курортного района.

Над центром и районах рядом пока висит голубое небо с облаками, а вот в парке 300-летия уже начал накрапывать дождь. Судя по Яндекс.Картам, осадки уже хозяйничают также в Лисьем Носу, Сестрорецке, Парголово. Скоро стихия разгуляется по всему городу.

- 23 июля ожидаются ливни, грозы. При грозе порывы ветра до 20 м/с, - предупредили накануне в городском МЧС.

Корреспондент "КП-Петербург" передала, как выглядел пляж в Комарово за несколько минут до начала дождя. Отдыхающие петербуржцы продолжали греться на песочке, несмотря на надвигающиеся тучи, кто-то делал последние на сегодня заплывы.

Спасатели порекомендовали горожанам переждать грозу дома, а на улице идти подальше от высоких деревьев и электросетей.