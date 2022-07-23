Иномарка опрокинула карету скорой помощи на Обводном канале

Арендованное авто торопилось проехать на красный сигнал. Фото: ВК / ДТП и ЧП Санкт-Петербург, Anny Солнце

Утром в субботу, 23 июля, одна из машин скорой помощи не смогла доехать до пациента. Рабочий график ей сломала каршеринговая иномарка, которая опрокинула ее на перекрестке Обводного канала и улицы Розенштейна.

На видео заметно, как торопящаяся легковушка подрезает скорую, едущую по прямой. После столкновения медицинская машина падает на бок и немного скользит на стеклах по асфальту. По словам очевидцев, скорая соблюдала правила движения и спокойно ехала на зеленый сигнал, виновником ДТП стал арендованный автомобиль.

- Женщина на каршеринге проезжала регулируемый перекресток на запрещающий сигнал, - рассказали очевидцы в соцсетях.

Наблюдатели рассказали, что врачебная бригада отделалась ушибами, женщина-водитель вроде бы не пострадала совсем. Официальной информации по поводу этого ДТП пока не поступало