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Общество23 июля 2022 14:03

Неизвестный экстремал прыгнул с парашютном во дворе ЖК в Приморском районе

Остался ли цел воздушный спортсмен, история умалчивает
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Вероятно, парашютист прыгал с балкона или крыши многоэтажного дома.

Вероятно, парашютист прыгал с балкона или крыши многоэтажного дома.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 22 июля жителей жилого комплекса "Чистое небо" в Приморском районе очень удивил местный неизвестный спортсмен. Как рассказали петербуржцы в соцсетях, никому не знакомый экстремал прыгнул с парашютом во дворе одного из домов.

Парашютист стартовал, вероятно, с общего балкона на последних этажах или с крыши дома, а потом приземлился аккурат во двор школы №573. Остался ли он (или она?) в целости и сохранности, история умалчивает. В соцсетях местные жители пошутили, что парашютист мог оказаться не спортсменом, а, например, отчаявшимся человеком.

- Вот интересно, кто же вчера вечером приземлился на парашюте во дворе школы № 573 ЖК «Чистое небо»: романтик, экстремал или отчаявшийся родитель, чтобы записать своего ребёнка в ближайшую школу? - рассуждают пользователи сети.

Грозит ли экстремалу привлечение к ответственности за такие небезопасные трюки, пока также неясно.