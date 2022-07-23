На Кронштадт обрушилось почти 15 мм осадков за 20 минут

Этот ливень - не последний. До конца дня пройдет еще несколько дождей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Обильные ливни, обещанные Петербургу, уже обрушились на несколько районов. Как зафиксировал городской "Водоканал", основной дождевой удар пришелся на Кронштадт, Ломоносов и Курортный район.

Мощнее всего залило остров Котлин - буквально за 20 минут на него выпало 14,52 мм осадков. Сильный ливень сменился небольшим дождем, однако еще несколько кратковременных водяных "залпов" городу пророчат в течение нескольких часов.

Дежурные бригады "Водоканала" уже принялись отводить воду с тротуаров и дорог - ливневки растерялись от такого объема осадков и перестали справляться самостоятельно. В целом система водоотведения работает штатно, но на скопления воды можно пожаловаться на горячую линию по телефону 305-09-09.

- Силами сотрудников ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" выполняется оперативная работа по отводу воды с дорог и тротуаров. На Кронштадтской ул. в г. Ломоносов зафиксировано скопление воды - на месте работает бригада предприятия, - рассказали в предприятии.