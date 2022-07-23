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Общество23 июля 2022 14:31

Московское шоссе в Шушарах подсветят новыми фонарями до 2024 года

Работы по замене светильников только стартовали
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
А в 2022 году фонари заменят на 29 городских улицах.

А в 2022 году фонари заменят на 29 городских улицах.

Фото: Артем КИЛЬКИН

На Московском шоссе в районе Шушар начались работы по замене старых фонарей. Как подчеркнули в пресс-службе губернатора, шоссе служит участком федеральной трассы М-10 в границах Петербурга и очень востребована у местных водителей.

- Учитывая ее загруженность, очень важно обеспечить надежное и эффективное освещение проезжей части, дорожных знаков и указателей. Это вопрос комфорта и безопасности водителей и пешеходов, - сказал губернатор Александр Беглов.

Новые эффективные светильники взамен натриевых ламп начали устанавливать в субботу. Их будет легко обслуживать, а сами они обеспечат равномерное освещение на дороге. На шоссе появятся 522 фонаря на 613 опорах, а также кабельная линия длиной 34 километра. Закончить работы планируется в январе 2024 года.

А в текущем году освещение обновят 29 крупных улиц и магистралей города.