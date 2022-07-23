В Кронштадте открыли музей "потешной" флотилии

В музее будут делать модели кораблей и читать лекции.Фото: Законодательное собрание Петербурга

В доковом адмиралтействе Кронштадта в субботу открылась "Потешная флотилия". Новое общественное пространство оказалось водным музеем, посвященным истории отечественного флота. Он заработал как часть проекта «Наследие Петра Великого – достояние Российского флота».

Как рассказали в пресс-службе Законодательного собрания города, в музее можно увидеть миниатюрную Кронштадскую гавань с Петровским доком, Морским собором, памятником Петру Великому и фортами Кроншлот и Император Александр Первый. Окружают миниатюру пять моделей кораблей.

– Эта замечательная интерактивная площадка позволит вашим детям лучше узнать историю и культуру Кронштадта, даст возможность поиграть и управлять кораблями. Важно, что такими проектами мы прививаем им любовь к малой родине, – сказал спикер ЗакСа Александр Бельский на открытии музея.

В музее можно будет не только посмотреть на водные экспонаты, но и попробовать себя в судомоделировании и послушать лекции.