Нелегальных торговцев фруктами и сувенирами продолжают гнать с улиц Петербурга

Крупный фруктовый ларек согнали с места в Кировском районе. Фото: Комитет по вопросам правопорядка и безопасности

С улиц Петербурга продолжают сгонять нелегальных торговцев фруктами-ягодами, сувенирами и игровыми приставками. Как рассказали в пресс-службе комитета по вопросам законности и правопорядка, за неделю составили 57 административных протоколов на незаконных продавцов.

Насиженных мест лишались и владельцы небольших киосков, и те, чье рабочее место состояло из стульчика, весов да коробки с товаром.

- В случае, если торговая точка занимала городскую территорию и мешала горожанам, её изымали с помощью специального оборудования и отправляли на склад временного хранения, - рассказали в комитете.

Таким образом пришлось сгонять с места фруктовый киоск в Кировском районе. У остальных торговцев изъяли 18 весов.

Рейды по пресечению незаконной торговли будут продолжаться. Их график составляют на основе жалоб горожан и наблюдений с уличных камер.