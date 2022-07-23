Находчивая петербурженка устроила барбекю на воде

Фото: @kdpiter

Необычный способ летнего времяпрепровождения петербуржцам показала девушка, устроившая барбекю прямо на воде. Находчивую горожанку заметили 23 июля на реке Карповке, недалеко от мостика.

Девушка поставила на доску для сапсерфинга небольшой гриль с углями, прихватила сосиски и отплыла на доске подальше от берега. Петербурженка развела в гриле огонь и переворачивала поджаривающиеся сосиски кулинарными щипцами, пока на мосту стояли завидующие барбекю-вечеринке прохожие.

- МЧС не возражает, противопожарный режим соблюден! - пошутили пользователи соцсети и добавили, что штраф за разведение огня девушке точно не грозит.

Некоторые горожане побеспокоились, что гриль-конструкция опрокинется в реку вместе с сосисками - доска все-таки небезопасно покачивалась на волнах. Однако девушка в панамке уверенно держала баланс на воде.