В воскресенье Петербург ждут кратковременные дожди и +23

А в Ленобласти обещают ливни с грозой и +26. Фото: Артем КИЛЬКИН

Воскресенье в Петербурге будет таким же дождливым, как и суббота, но чуть более прохладным. Такой прогноз сделали специалисты из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

- Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью местами. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, - коротко описали завтрашнюю погодную ситуацию синоптики.

Ночью температура воздуха опустится до +16...+18 градусов, днем будет около +21...+23. Не так жарко и точно не душно. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Словом, будет хороший день для прогулки, но зонт стоит прихватить.

В Ленобласти погоду обещают влажную и теплую. В большинстве районов пройдут небольшие дожди и даже ливни с грозой, а дневная температура поднимется до +26 градусов. Ветер может разогнаться до 14 м/с, а ночная температура опуститься до +13.