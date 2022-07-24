Пожар охватил 5 тысяч квадратных метров

Прокуратура начала проверку после пожара в поселке Металлострой Колпинского района города. Производственный цех и его пристройки загорелись в 6 утра 24 июля. На место выехали 90 спасателей личного состава МЧС. Три часа понадобилось, чтобы потушить пожар площадью 5 тысяч квадратных метров.

- Прокуратура Колпинского района организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности по сообщению о возгорании производственно-складного здания по адресу дорога на Металлострой, дом 4, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

На месте пожара никто не пострадал. Сейчас спасатели занимаются ликвидацией последствий пожара.

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