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Происшествия24 июля 2022 8:50

Видео последствий крупного пожара в цехе в Металлострое показало МЧС

Пламя охватило 5 тысяч квадратных метров
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
На месте работали 90 пожарных ФОТО: пресс-служба МЧС России по Санкт-Петербургу

На месте работали 90 пожарных ФОТО: пресс-служба МЧС России по Санкт-Петербургу

В МЧС показали видео последствий крупного пожара на деревообрабатывающем предприятии в поселке Металлострой Колпинского района Петербурга. Цех там загорелся рано утром 24 июля - в 6 часов. На место пожара выехали 90 спасателей. За три часа им удалось локализовать возгорание.

- Площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров. К 7:43 часам ранг пожара был повышен до №3, но потушить его удалось, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Санкт-Петербургу. Теперь пожарные занимаются ликвидацией последствий пожара. Из людей на месте никто не пострадал.

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