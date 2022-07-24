Видео последствий крупного пожара в цехе в Металлострое показало МЧС

На месте работали 90 пожарных ФОТО: пресс-служба МЧС России по Санкт-Петербургу

В МЧС показали видео последствий крупного пожара на деревообрабатывающем предприятии в поселке Металлострой Колпинского района Петербурга. Цех там загорелся рано утром 24 июля - в 6 часов. На место пожара выехали 90 спасателей. За три часа им удалось локализовать возгорание.

- Площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров. К 7:43 часам ранг пожара был повышен до №3, но потушить его удалось, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Санкт-Петербургу. Теперь пожарные занимаются ликвидацией последствий пожара. Из людей на месте никто не пострадал.

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