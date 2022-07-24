Заболеваемость коронавирусом в два раза выросла за неделю в Петербурге

Медики говорят, что новый штамм переносится легко
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Заболеваемость коронавирусом в Петербурге с прошлой недели выросла в два раза. Если 17 июля она составляла еще примерно 435 новых пациентов в сутки, то к следующему воскресенью, 24 июля, этот показатель достиг отметки в 781 человека.
- Сейчас на лечении от ковида в стационарах находится 807 человек, 60 из них поступили за последние сутки. Скончались за это время 7 пациентов, - сообщили в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга .
Такие темпы не могут не настораживать, да и таинственный новый штамм с жутким названием "Кентавр" все чаще становится на слуху. Медики уверяют, что переносится он легко, но в большие города все же нагрянет благодаря туристам. Возможно, именно он уже тайно блуждает по Петербургу.
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