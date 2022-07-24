Полиция задержала женщину, застрелившую петербурженку в парадной в Кудрово

Расследование еще продолжается Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленобласти задержали женщину, застрелившую петербурженку в парадной в Кудрово. Убийство произошло утром 21 июля. В выходившую из квартиры 45-летнюю жительницу Северной столицы выпустили две пули, обе попали в голову.

- В ходе следствия было установлено, что к убийству причастна 50-летняя женщина, скрывшаяся с места преступления. В настоящее время она задержана, - сообщили в пресс-службе СК России по Ленинградской области.

Во время допроса свою вину задержанная признала. Тем не менее, расследование продолжается - устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.