Роспотребнадзор проверяет воздух после пожара в Металлострое

К тушению пожара привлекались 90 спасателей ФОТО: пресс-служба МЧС России по Санкт-Петербургу

Роспотребнадзор проверяет состояние воздуха после пожара в поселке Металлострой Колпинского района Петербурга. Там утром 24 июля полыхал цех по деревообработке. На место выехало 90 спасателей, пожар тушили больше трех часов. Никто не пострадал, но дым валил с такой силой, что на место выехали и специалисты Роспотребнадзора.

- Было организовано исследование атмосферного воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Пробы воздуха уже отправлены на экспертизу в лабораторию. Теперь остается только ждать результатов исследования. Подключилась к происшествию и прокуратура, они уже начали проверку соблюдения правил пожарной безопасности. Причина возгорания пока неизвестна.

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