Мошенника, похитившего 200 тысяч рублей у старушки из Петербурга, задержали в Ростове-на-Дону

Сейчас мужчина находится в СИЗО ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Мошенника, похитившего 200 тысяч рублей у пенсионерки из Петербурга, задержали в Ростове-на-Дону. 19 июля 82-летняя женщина пришла в полицию, рассказав, что отдала сбережения незнакомцу.

Мужчина поведал ей историю об аварии, в которую якобы попал кто-то из родственников старушки. Хотите замять дело - платите 200 тысяч. Выйдя из парадной, пенсионерка передала деньги самозванцу. К счастью, этот момент, как и лицо похитителя, попал на запись камеры.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". 22 июля в Ростове-на-Дону на улице Тракторная по подозрению в совершении данного преступления задержан 29-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.