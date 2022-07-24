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Происшествия24 июля 2022 17:31

Водитель перевернувшегося в Ленобласти грузовика, в котором погиб пассажир, задержан

41-летний мужчина скончался на месте аварии
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Сейчас водитель находится в СИЗО

Сейчас водитель находится в СИЗО

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиция задержала водителя перевернувшегося в Ленобласти грузовика. Вечером 23 июля на 22 километре дороги «Красное Село – Гатчина - Павловск» машина «Вольво FM-Truck» съехала в кювет. Причиной аварии стало то, что 25-летний водитель не справился с управлением.

- При выполнении левого поворота водитель не справился с управлением и съехал с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. В результе ДТП на месте скончался 41-летний пассажир. Водитель грузовика задержан, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-петербургу и Ленинградской области.

По факту аварии возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.