Водитель перевернувшегося в Ленобласти грузовика, в котором погиб пассажир, задержан

Сейчас водитель находится в СИЗО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиция задержала водителя перевернувшегося в Ленобласти грузовика. Вечером 23 июля на 22 километре дороги «Красное Село – Гатчина - Павловск» машина «Вольво FM-Truck» съехала в кювет. Причиной аварии стало то, что 25-летний водитель не справился с управлением.

- При выполнении левого поворота водитель не справился с управлением и съехал с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. В результе ДТП на месте скончался 41-летний пассажир. Водитель грузовика задержан, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-петербургу и Ленинградской области.

По факту аварии возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.