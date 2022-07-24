Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 июля 2022 18:09

Спасатели достали тело утонувшего мужчины из озера в Ленобласти

С момента его смерти прошли сутки
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
На поиски ушли сутки ФОТО: пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленобласти

На поиски ушли сутки ФОТО: пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленобласти

Спасатели достали тело утонувшего мужчины из озера Суходольское в Приозерском районе Ленинградской области. Этот водоем не входит в зону патрулирования отряда аварийно-спасательной службы, но жаркая погода так и манит отдыхающих к воде. Мужчина, чье тело нашли спасатели, ушел купаться 23 июля. Поисковые работы шли сутки.

- Сегодня тело было обнаружено и передано сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Обстоятельства происшествия не уточняются, но спасатели еще раз напоминают всем любителям поплавать, что не все водоемы для этого пригодны.