Спасатели достали тело утонувшего мужчины из озера в Ленобласти

На поиски ушли сутки ФОТО: пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленобласти

Спасатели достали тело утонувшего мужчины из озера Суходольское в Приозерском районе Ленинградской области. Этот водоем не входит в зону патрулирования отряда аварийно-спасательной службы, но жаркая погода так и манит отдыхающих к воде. Мужчина, чье тело нашли спасатели, ушел купаться 23 июля. Поисковые работы шли сутки.

- Сегодня тело было обнаружено и передано сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Обстоятельства происшествия не уточняются, но спасатели еще раз напоминают всем любителям поплавать, что не все водоемы для этого пригодны.