Фестиваль VK Fest завершился фейерверком над парком 300-летия Петербурга

Яркие огни осветили хмурое петербургское небо Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фестиваль VK Fest официально закончился фейерверком над парком 300-летия Петербурга. Именно там в эти выходные собрались популярные блогеры и артисты, чтобы вживую встретиться со своими поклонниками. Песни, танцы, конкурсы, флешмобы и даже обмороки! Все это наполнило традиционный фестиваль жизнью и подарило посетителям гору впечатлений.

- "Звери" спели свой хит "Районы-кварталы", на нем и закончился фестиваль. Осталось только посмотреть фейерверк, отстоять очередь в метро и добраться до дома, - передают участники мероприятия.

В этом году VK Fest впервые прошел сразу в трех городах - Сочи, Москве и Петербурге. В каждом была своя программа, но в каждом посетители узнали для себя что-то новое. Билеты на фестиваль стоили около 5 тысяч рублей, но высокий ценник не помешал собрать на территории тысячи людей.