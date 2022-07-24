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Общество24 июля 2022 20:47

Давка образовалась у станции метро "Беговая" в Петербурге после VK Fest

Двухдневный фестиваль закончился выступлением группы "Звери"
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
В метро выстроилась очередь из сотен петербуржцев

В метро выстроилась очередь из сотен петербуржцев

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Многотысячная давка образовалась у станции метро "Беговая" после окончания фестиваля VK Fest в Петербурге. Именно эта станция оказалась самой ближайшей к месту его проведения - парку 300-летия на берегу Финского залива. Сразу после выступления группы "Звери", которое и было заключительным, вся толпа развернулась и направилась к выходу, а оттуда и к дверям метро.

- Толпа движется быстро, но давка все равно есть, особенно в самих вагончиках, - передают очевидцы.

Оно и понятно, ведь на фестивале собрались тысячи человек. Кто-то пришел лично увидеть любимых блогеров, а кто-то послушать любимые песни. На этом выходные и закончились, впереди начало рабочей недели.