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Общество25 июля 2022 5:05

Теплая и дождливая погода будет в Петербурге 25 июля

Ветер ожидается прохладный, а температура воздуха поднимется до 24 градусов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Тепло и дождливо будет в Петербурге 25 июля

Тепло и дождливо будет в Петербурге 25 июля

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новая рабочая неделя в Санкт-Петербурге будет теплой, но дождливой. В течение дня 25 июля 2022 года ожидается переменная облачность, слабый, чуть прохладный ветер, а температура воздуха поднимется до 24 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица останется на периферии обширного, но малоактивного циклона, который сохранит в регионе облачную с прояснениями погоду, местами пройдут кратковременные дожди, - сообщил синоптик.

Днем в Петербурге хорошая, мягкая погода с температурой до 22-24 градусов, по Ленинградской области от 20 до 25 градусов тепла. Давление чуть подрастет, но все еще будет ниже нормы.

Во вторник погода станет теплее, а дожди беспокоить город не будут.