Спасатели нашли тело погибшего туриста из Петербурга в горах Кабардино-Балкарии

Спасатели нашли тело туриста из Петербурга, погибшего в горах КБР / Фото: МЧС КБР

В горах Кабардино-Балкарии погиб турист из Санкт-Петербурга. Об этом 25 июля 2022 года сообщили в МЧС республики. Известно, что туристическая группа из девяти человек пошла в горы. Однако на пути мужчина не удержался и упал в ущелье. Поиски продолжались с вечера 24 июля 2022 года.

- Спасатели обнаружили тело туриста из Санкт-Петербурга без признаков жизни, спустили в поселок Эльбрус и передали оперативно-следственной группе правоохранительных органов, - сообщили в МЧС.

Известно, что еще двум туристам из этой группы потребовалась помощь в спуске с горы, так как местность оказалась труднопроходимой.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, которые помогают всем вернуться в поселок.