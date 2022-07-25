Спуски к воде на набережных в центре Петербурга приравняли к причалам

Спуски к воде в центре Петербурга приравняли к причалам Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге Арбитражный суд приравнял спуски к воде на набережных в центре города к причалам. Их давно используют водители прогулочных и круизных судов. Однако теперь для этих спусков необходимо оформить специальный паспорт.

- Вывод суда первой инстанции о том, что спуски, являющиеся частью набережных, в отношении которых Управлением проведена проверка, используются Агентством для посадки и высадки пассажиров на берег, только подтверждает вывод об отнесении спорных причальных сооружений к объектам инфраструктуры внутреннего водного транспорта, — говорится в судебном решении.

Речь пока идет о десяти спусках. Это спуски на Синопской, Свердловской, Арсенальной, Петровской, Дворцовой, Мытнинской, Мытнинской, Адмиралтейской, Петроградской набережных и набережной Большой Невки.