Мужчине выстрелили в голову на Васильевском острове в Петербурге

Сотрудники полиции Василеостровского района разыскивают злоумышленника стрелявшего в мужчину на улице Репина Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает человека, выстрелившего в голову мужчине. Чрезвычайный случай произошел днем 24 июля 2022 года в Василеостровском районе города. Звонок о стрельбе в полицию поступил в 14:23 часов. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Северной столице и Ленобласти.

- Сообщалось, что у дома 41 по улице Репина неизвестный выстрелил в голову 49-летнему мужчину. Стрелял он из пневматики, - рассказали в полиции.

Пострадавшего с места происшествия сразу же госпитализировали в больницу. У него ранение в голове. Состояние мужчины оценивается, как средней степени тяжести. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда. Подозреваемого разыскивают.