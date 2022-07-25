Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 июля 2022 6:29

Мужчине выстрелили в голову на Васильевском острове в Петербурге

Полиция разыскивает стрелка
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Сотрудники полиции Василеостровского района разыскивают злоумышленника стрелявшего в мужчину на улице Репина

Сотрудники полиции Василеостровского района разыскивают злоумышленника стрелявшего в мужчину на улице Репина

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает человека, выстрелившего в голову мужчине. Чрезвычайный случай произошел днем 24 июля 2022 года в Василеостровском районе города. Звонок о стрельбе в полицию поступил в 14:23 часов. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Северной столице и Ленобласти.

- Сообщалось, что у дома 41 по улице Репина неизвестный выстрелил в голову 49-летнему мужчину. Стрелял он из пневматики, - рассказали в полиции.

Пострадавшего с места происшествия сразу же госпитализировали в больницу. У него ранение в голове. Состояние мужчины оценивается, как средней степени тяжести. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда. Подозреваемого разыскивают.