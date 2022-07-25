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Происшествия25 июля 2022 6:36

Подростка на велосипеде сбили в Приморском районе Петербурга

Юноша был госпитализирован в больницу
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Сотрудники полиции Приморского района проводят проверку по факту ДТП на Школьной улице

Сотрудники полиции Приморского района проводят проверку по факту ДТП на Школьной улице

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге подростка на велосипеде сбила машина. Авария произошла в воскресенье, 24 июля 2022 года, в Приморском районе города. За рулем находилась 44-летняя женщина. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Северной столице и Ленинградской области.

- Женщина за рулем автомобиля марки "Рено Каптюр" ехала по Школьной улице от Беговой в сторону улицы Савушкина. На пути в зоне нерегулируемого пешеходного перехода она сбила мальчика на велосипеде, - сообщили в полиции.

17-летний подросток перед дорогой не слез с велосипеда и ехал нем. В этот момент и произошло столкновение.

Подростка с места аварии госпитализировали в больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.