Проезд по Октябрьской набережной в Петербурге ограничат до 30 августа

В двух районах Петербурга ограничат проезд с 26 и 27 июля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в течение новой недели запланированы очередные ограничения движения. Об этом автомобилистов предупредили в государственной административно-технической инспекции. Первое ограничение назначено на 26 июля 2022 года в Выборгском районе.

- По Большому Сампсониевскому проспекту от Гренадерской улицы до улицы Смолячкова ограничат проезд с 26 июля по 24 августа. В этот период на дороге будут ремонтировать трамвайные пути, - рассказали в ГАТИ. - Объезд места работ действует по Гренадерской улице, Выборгской набережной и улице Смолячкова.

В Невском райое по Октябрьской набережной от проспекта Большевиков до Приневской улицы ограничат проезд на время прокладки инженерных сетей. Работы продлятся с 27 июля по 30 августа.

Автомобилистов просят заранее продумывать свои маршруты, чтобы не стоять в пробках.