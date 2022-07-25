Автомобилисты предупредили о «разводилах» на Toyota у ЗСД Петербурга Фото: принтскрин видео.

Автомобилисты Санкт-Петербурга столкнулись с новыми "разводилами" на дорогах. С такой ситуацией в ночь на 25 июля 2022 года столкнулась девушка. Она ехала из пригорода в сторону Северной столицы, когда у подъезда к ЗСД с Зеленогорского шоссе ее вдруг остановил мужчина с ребенком. Рядом на "аварийке" стояла машина "Тойота Камри". Об этом очевидица рассказала в социальных сетях.

- Ребят, помогите заправиться. Я хочу домой добраться. У меня сестра рожает. Меня кинули на 12 миллионов. У меня дедушка умер, я бабушку с собой забрал, 84 года ей. Мне не на что заправиться. У меня дома 20 миллионов есть. Я как смогу, вам на карту просто 100 тысяч сразу скину. Дайте 10 тысяч, - заговаривал зубы девушке мужчина.

Мужчина несколько минут уговаривал девушку дать ему денег. Та говорила, что таких денег у нее нет и помочь не может. Предложила 200 рублей на бензин, но мужчина отказался.

Чем закончилась история, не сообщается. Но автомобилисты рекомендуют быть внимательнее к таким людям.