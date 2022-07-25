Лето стало теплее на один градус с 70-х годов в Петербурге

С 70-х годов в Петербурге лето стало теплее на один градус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Санкт-Петербурге меняется с каждым годом. Особенно хорошо это замечают люди, которые живут в Северной столице более 40 лет. Раньше зимы были более снежными и морозными, а весна приходила лишь к началу календарного лета. В действительности, в городе становится теплее. Так, с 70-х годов температура выросла на один градус. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Елена Акентьева.

- Когда мы говорим об изменении климата, берется временная граница от середины 70-х годов. Среднегодовая температура на всей территории северо-западного округа с тех пор выросла на 3 градуса, это много. И в холодный, и в теплый период выросла. Калининград и Петрозаводск – зимняя температура выросла на 2,5-3 градуса, в основном январская. Летом – на градус в регионе около Питера, это в сравнении с 70-ми годами, - пояснила специалист.

Ожидается, что к середине века температура повысится еще на 3-5 градусов. Нов основном на побережье Северо-Ледовитого океана. Это может привести к росту дождей, снегопадов, а также возникновения лесных пожаров.