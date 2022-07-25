Движение катеров по Неве в Петербурге закроют на время репетиции и парада ко Дню ВМФ

Парад ко Дню ВМФ ограничит движение по Неве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург готовится к проведению масштабного праздника - Дня ВМФ. Он состоится 31 июля 2022 года. В честь этого на главной артерии Северной столице - реке Неве - пройдет парад кораблей. Поэтому в день репетиции и самого парада движение по Неве и другим рекам для прогулочных катеров будет закрыто. Об этом сообщили в комитете по транспорту города.

- Так, участок Невы от Благовещенского моста до Большеохтинского моста будет закрыт с 10 до 13 часов 28 июля и с 9 до 13 часов 31 июля. В это же время для малометных судов закрыто движение по Малой Неве от Биржевого моста до Невы, по Большой Невке от Сампсониевского моста до Невы, по Фонтанке от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста, а также по Зимней канавке и Кронверскому проливу, - сообщили в комитете.

Также 31 июля с 15 до 19 часов будет закрыт для прохода участок реки Невы от Благовещенского моста до Дворцового моста вдоль правого берега от Университетской набережной до оси судового хода. А 1 августа с 4 ночи до 10 утра - Нева от Благовещенского моста до Дворцового моста.