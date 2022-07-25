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Происшествия25 июля 2022 10:46

Порезавший пятерых пациентов Колпинской больницы дебошир состоит на психиатрическом учете

Мужчину задержали утром 25 июля
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
С этим ножом дебошир пошел по палатам ФОТО: пресс-служба Росгвардии

С этим ножом дебошир пошел по палатам ФОТО: пресс-служба Росгвардии

Пациент, устроивший резню в Колпинской больнице Петербурга, оказался судимым мужчиной, стоящим на психиатрическом учете. Ночью 25 июля он решил с ножом прогуляться по соседним палатам. В результате нападения пострадали пять пациентов больницы.

- Сам мужчина попал к врачам с острым панкреатитом, состоит на учете в ПНД. Пять человек пострадали. Четверо получили ранения средней тяжести, а один сейчас в тяжелом состоянии, - сообщил источник "КП-Петербург".

Задержать дебошира помогли сотрудники Росгвардии Петербурга. Кто-то из персонала вызвал их, нажав тревожную кнопку. Сейчас мужчина уже в руках полиции. Устанавливаются мотивы его поступка.

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