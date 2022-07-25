Мощный пожар охватил 400 квадратных метров здания «Водоканалстроя» в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Сильный пожар произошел в здании компании «Водоканалстрой», которое находится в доме 14 по улице Днепропетровской во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Возгорание началось в час дня 25 июля 2022 года. Но огонь очень быстро стал распространяться и в считанные минуты охватил уже 400 квадратных метров площади. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В трехэтажном, не эксплуатируемом здании происходит горение обстановки на площади 400 квадратных метров. В 13:15 ранг пожара повышен до № 1-БИС, - сообщили в пресс-службе спасателей.

Спустя полчаса, ранг пожара был повышен до №3. Жители Петербурга рассказывают, что черный дым виден изо всех районов города.

Пока что информации о пострадавших не поступало. Сейчас на месте работают 72 человека личного состава МЧС и 18 пожарных машин.