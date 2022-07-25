Уголовное дело возбудили на мужчину, порезавшего ножом четырех пациентов больницы в Колпино Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге возбудили уголовного дело на мужчину, который с ножом напал на соседей по палате в больнице в Колпино. Все произошло около 6 часов утра 25 июля 2022 года. 34-летний мужчина находился там на лечении из-за острого панкреатита. Ночью он ранил пациентов - одно тяжелое ранение, остальные средней тяжести.

- Довести свой преступный умысел до конца мужчине не удалось, поскольку потерпевшие и очевидцы преступления оказали активное сопротивление, выбили нож из рук нападавшего и удерживали его до приезда сотрудников полиции, - рассказали в прокуратуре города.

По факту было возбуждено уголовное дело покушении на убийство. Известно, что мужчина состоит на учете в психо-неврологическом диспансере.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Прокуратура держит все на контроле.