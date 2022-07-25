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Происшествия25 июля 2022 11:15

Уголовное дело возбудили на мужчину, порезавшего ножом четырех пациентов больницы в Колпино

Ход расследования на контроль взяла прокуратура
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Уголовное дело возбудили на мужчину, порезавшего ножом четырех пациентов больницы в Колпино

Уголовное дело возбудили на мужчину, порезавшего ножом четырех пациентов больницы в Колпино

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге возбудили уголовного дело на мужчину, который с ножом напал на соседей по палате в больнице в Колпино. Все произошло около 6 часов утра 25 июля 2022 года. 34-летний мужчина находился там на лечении из-за острого панкреатита. Ночью он ранил пациентов - одно тяжелое ранение, остальные средней тяжести.

- Довести свой преступный умысел до конца мужчине не удалось, поскольку потерпевшие и очевидцы преступления оказали активное сопротивление, выбили нож из рук нападавшего и удерживали его до приезда сотрудников полиции, - рассказали в прокуратуре города.

По факту было возбуждено уголовное дело покушении на убийство. Известно, что мужчина состоит на учете в психо-неврологическом диспансере.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Прокуратура держит все на контроле.