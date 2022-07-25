Синоптик пообещал похолодание и ливни в Петербурге с 27 июля

Синоптик пообещал похолодание в Петербурге с 27 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Последняя неделя июля 2022 года в Санкт-Петербурге ожидается снова дождливая и более прохладная, чем было до того. Об этом жителей города предупредил главный синоптик города Александр Колесов. Как сообщил специалист, первая половина недели будет жаркая, до 26-28 градусов, но дальше погоду начнут определять циклоны.

- Послезавтра, 27 июля, приходит циклон – вместе с ним придут кратковременные дожди, ливни, грозы, - рассказал Колесов.

А к выходным похолодает еще сильнее. Ожидается, что на День ВМФ, который отмечается 31 июля, будет всего 20-22 градуса тепла.

Зато август в Петербурге будет теплым, не хуже, чем август. Первая половина августа - 22-27 градусов. Дальше теплую и солнечную погоду начнут сменять циклоны с кратковременными дождями и похолоданием. Однако жаркие деньки еще будут.