Суд арестовал женщину, убившую выстрелом в голову петербурженку в парадной в Кудрово

Женщину, застрелившую петербурженку в парадной в Кудрово, арестовали Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд отправил под арест женщину, обвиняемую в убийстве жительницы Санкт-Петербурга. Об этом в следственном комитете Ленинградской области сообщили 25 июля 2022 года. Трагедия произошла утром 21 июля 2022 года. 45-летняя женщина выходила из квартиры дома своей подруги в Кудрово. В парадной в петербурженку выпустили две пули, обе в голову.

- 50-летняя женщина, находясь в парадной дома по улице Венской, применением неустановленного огнестрельного оружия произвела не менее двух выстрелов в область головы потерпевшей, от которых та скончалась на месте. После совершенного преступления подозреваемая скрылась, - рассказали в комитете.

Вскоре подозреваемую задержали. В ходе допроса она во всем призналась. Однако мотив убийства следователи до сих пор не сообщают. По этому поводу проводятся следственные действия. Подозреваемой также назначена психолого-психиатрическая экспертиза.