Женщина пострадала при пожаре на Днепропетровской улице в Петербурге

Женщина пострадала при ЧП во Фрунзенском районе. Фото: vk.com/spb_today

Один человек пострадал в результате мощного пожара, произошедшего днем 25 июля на Днепропетровской улице. По данным МЧС, на площади около 400 метров полыхало заброшенное здание.

- В 14:44 ликвидация открытого горения. Пострадала женщина, госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщает пресс-служба городского управления экстренного ведомства.

Сейчас ранг пожара понижен, спасатели работают по обычному первому номеру сложности. Всего к ликвидации возгорания привлекались 18 единиц техники и 72 человека личного состава.

Причины возгорания выясняют дознаватели МЧС.