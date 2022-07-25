Пожилую медсестру из Ленобласти обманул «иностранец» с сайта знакомств на 350 тысяч рублей

Пожилая медсестра из Ленобласти перевела 350 тысяч рублей "жениху" с сайта знакомств Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области пенсионерка стала жертвой виртуального ловеласа. 67-летняя жительница поселка Елизаветино, работающая медсестрой, 24 июля 2022 года обратилась в полицию и рассказала, что ее обманул "друг" по переписке. Она перевела мужчине деньги, почти 350 тысяч рублей. Но тот вдруг пропал.

- В мае женщина начала общаться с неким иностранцем по имени "Миллер". Они повстречались на сайте знакомств. Какое-то время они просто переписывались, а потом мужчина стал жаловаться на материальные трудности, - пишет издание Online47.

Женщина пожалела кавалера. Она перевела на указанный "заморским другом" счет 336 тысяч рублей. Мужчина пообещал вернуть все деньги при первой же возможности. Но вскоре вовсе перестал выходить на связь.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Сейчас стражи порядка пытаются установить личность некого "Миллера".