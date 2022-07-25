Беглов разрешил нестационарным уличным кафе устанавливать летнюю мебель Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург все больше становится городом отдыха и гастрономии. Теперь мест с летними кафе, где можно посидеть на улице и перекусить, станет больше. Нестационарным уличным кафе в Петербурге разрешили устанавливать летнюю мебель. Постановление уже подписал губернатор города Александр Беглов. Об этом 25 июля 2022 года сообщили в Смольном.

- Предприятия общественного питания смогут размещать в 2022 году сезонную уличную мебель – столы, стулья, кресла, скамьи и другие предметы – не только при стационарных, но и при нестационарных предприятиях общественного питания, - пояснили в городской администрации.

Это сделает город удобнее, как для местных жителей, так и туристов. Кроме того, мера направлена на поддержку бизнеса в сфере общепита, в связи с санкциями, а также помогает развивать экономику Петербурга.