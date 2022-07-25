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Общество25 июля 2022 13:07

Нестационарным уличным кафе в Петербурге разрешили устанавливать летнюю мебель

Постановление уже подписал губернатор Александр Беглов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Беглов разрешил нестационарным уличным кафе устанавливать летнюю мебель

Беглов разрешил нестационарным уличным кафе устанавливать летнюю мебель

Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург все больше становится городом отдыха и гастрономии. Теперь мест с летними кафе, где можно посидеть на улице и перекусить, станет больше. Нестационарным уличным кафе в Петербурге разрешили устанавливать летнюю мебель. Постановление уже подписал губернатор города Александр Беглов. Об этом 25 июля 2022 года сообщили в Смольном.

- Предприятия общественного питания смогут размещать в 2022 году сезонную уличную мебель – столы, стулья, кресла, скамьи и другие предметы – не только при стационарных, но и при нестационарных предприятиях общественного питания, - пояснили в городской администрации.

Это сделает город удобнее, как для местных жителей, так и туристов. Кроме того, мера направлена на поддержку бизнеса в сфере общепита, в связи с санкциями, а также помогает развивать экономику Петербурга.