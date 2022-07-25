Пациент Колпинской больницы успел нанести девять ударов ножом соседям по палате

С этим ножом судимый пациент ранил четырех человек в больнице. Фото: Росгвардия СПб

Следственное управление СК России по Петербургу возбудило уголовное дело о покушении на массовое убийство в отношении 35-летнего пациента 33-й колпинской больницы, минувшей ночью напавшего с ножом на соседей по палате. По данным следствия, буйный мужчина успел ранить четверых человек, нанеся девять ударов ножом.

- Находясь в хирургическом отделении, без видимого повода напал на пациентов больницы и нанес им в совокупности не менее девяти ударов ножом в область туловища и головы, - отмечает пресс-служба Следственного комитета.

По счастью, убить никого из потерпевших мужчина не успел ввиду оказанного ему сопротивления. Прибежавшие на крики больных врачи скрутили нападавшего и держали о приезда наряда Росгвардии.

Сейчас раненными занимаются хирурги. Сам виновник, состоящий на учете у психиатра и неоднократно судимый, задержан. С ним работают врачи и следователи.