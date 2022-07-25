Прокуратура начала проверку из-за сильного пожара в здании «Водоканалстроя» в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку из-за сильного пожара в здании «Водоканалстроя», который начался днем 25 июля 2022 года. Возгорание произошло в час дня в доме 14 по улице Днепропетровская в Фрунзенском районе. Известно, что трехэтажное здание не эксплуатируется. В какой-то момент пожар тушили по рангу №3.

- Огонь охватил 400 квадратных метров здания. На ликвидацию открытого огня у спасателей ушло два часа. В три часа ранг пожара был понижен до первого. На месте работают 72 человека личного состава МЧС и 18 единиц техники, - рассказали спасатели.

Известно, что в пожаре пострадала женщина. Ее госпитализировали в больницу.

Прокуратура начала проверку и выясняет причины произошедшего. При выявлении нарушений законодательства будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.