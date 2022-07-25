Что такое многоуровневое жилье, где его искать и кому подходят такие квартиры. Фото: ООО «МЕТКЕМ».

Что такое двухуровневые квартиры знает каждый из нас. В Европе в 19 столетии подобные квартиры возводились специально для зажиточных британцев. В советское время такое жилье было доступно лишь представителям партийной верхушки. Современные застройщики оценили все преимущества такого формата для своих будущих жильцов и предлагают его в своих проектах все чаще. Более того, это уже квартиры, в которых не один этаж, и не два, а целых три! Обычно такие квартиры называют многоуровневыми и это сравнительно новый для нас формат жилья.

В многоуровневой квартире есть ощущение простора, она больше похожа на загородный дом, чем на тесное городское жилье. Можно сделать зональное деление пространства, правильно определить функционал жилого пространства и помещений общего пользования. Например, на первом этаже разместить кухню-гостиную с каминным залом и санузлом. На втором - зону спальни со своим санузлом, детскую и спальню-кабинет. Третий этаж подойдет для зала с домашним кинотеатром, зоны отдыха, зала для занятий спортом, гардеробной или рабочего кабинета. Отдельно можно сделать хозяйственную комнату с прачечной и гардеробной.

Фото: ООО «МЕТКЕМ».

Своя придомовая территория перед домом дает возможность летом расположить плетеную мебель для отдыха или сделать зону барбекю. При этом, прелести загородный жизни не лишают вас городского комфорта, особенно если такая квартира находится в хорошей локации, рядом с городом, и при этом в экологически чистом районе в Новосаратовке, на территории поселка «Невская усадьба».

А теперь вопрос цены: сегодня у застройщиков уже появляются варианты с ценником ниже 15 млн рублей, что сопоставимо по стоимости со стандартной двухкомнатной квартирой. Все потому, что в нынешней ситуации рынок ориентирован на улучшение жилищных условий потребителя и комфортное жилье перестает быть роскошью. Квартиры с двумя или тремя уровнями появляются не только в элитных домах, но и домах бизнес и комфорт-класса. И у вас есть возможность их купить! Трехуровневые квартиры в Новосаратовке готовы и ждут своих счастливых обладателей!

Фото: ООО «МЕТКЕМ».

Профессиональный коллектив поселка «Невская усадьба» с удовольствием:

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